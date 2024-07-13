МОК: список допущенных на Олимпиаду спортсменов не является окончательным
Об этом сообщается на сайте организации.
13 июля МОК обновил данные и подтвердил, что борец Шамиль Мамедов отказался от приглашения на Игры.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее сообщалось, что Веснина была допущена до участия на Олимпийских играх в Париже.