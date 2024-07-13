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МОК: список допущенных на Олимпиаду спортсменов не является окончательным

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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщает, что список нейтральных российских спортсменов будет обновляться.

Об этом сообщается на сайте организации.

13 июля МОК обновил данные и подтвердил, что борец Шамиль Мамедов отказался от приглашения на Игры.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Веснина была допущена до участия на Олимпийских играх в Париже.

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