МОК: список допущенных на Олимпиаду спортсменов не является окончательным

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщает, что список нейтральных российских спортсменов будет обновляться.

Об этом сообщается на сайте организации.

13 июля МОК обновил данные и подтвердил, что борец Шамиль Мамедов отказался от приглашения на Игры.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Веснина была допущена до участия на Олимпийских играх в Париже.