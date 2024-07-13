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Болельщики «Краснодара» на матче с «Зенитом» вывесили баннер, посвящённый Сафонову

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Фанаты «Краснодара» на матче за Суперкубок России с «Зенитом» вывесили баннер, посвящённый вратарю Матвею Сафонову.
Болельщики «Краснодара» на матче с «Зенитом» вывесили баннер, посвящённый Сафонову
  • РИА Новости

«Спасибо, Матвей. Удачи в дальнейшей карьере!» — было написано на баннере.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года. 

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Мурад Мусаев высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

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