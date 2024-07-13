Личка: будь я перспективным российским футболистом, в «Зенит» не перешёл бы

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, согласился бы он перейти в «Зенит», если бы был российским игроком.

«Перешёл бы, если бы был перспективным российским футболистом? В «Зенит» — нет, не перешёл бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович. Я бы остался в своём клубе, где получал бы 90% игрового времени в премьер-лиге», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Этим летом в «Зенит» уже перешли Максим Глушенков, Юрий Горшков, Сергей Волков и Евгений Латышонок.

Ранее Личка заявил, что трансферная политика ПСЖ и «Манчестер Сити» чем-то похожа на «Зенит».