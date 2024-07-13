В Хельсинки сгорел стадион клуба высшей лиги Финляндии

У хельсинского клуба «Гнистан», который выступает в высшей лиге чемпионата Финляндии, сгорел стадион.

В пресс-службе сообщили, что офисное здание и главная трибуна полностью разрушены вместе с крышей.

«На данный момент причина пожара неизвестна, власти расследуют инцидент. К счастью, обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшуюся часть сезона на арене больше нельзя проводить официальные матчи, игры будут перенесены на другие поля.

Арена была построена в 1934 году.

Ранее сообщалось, что «СКА Арена» пострадала от пожара.