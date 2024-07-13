В «Крыльях Советов» заявили о готовности отпустить Писарского из клуба

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, что самарский клуб может расстаться с нападающим Владимиром Писарским.

«У «Крыльев Советов» были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своём будущем. Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Всё зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены», — приводит слова Андреева Sport24.

Писарский присоединился к команде в зимнее трансферное окно в 2023 году.

В сезоне 2023/24 он сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах и забил четыре мяча.

Ранее в «Крыльях Советов» не исключили переход Сергеева в ближайшее время.