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Безруков рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

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Актёр Сергей Безруков заявил, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпийских играх.
Безруков рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Буду ли болеть за наших на Олимпиаде? Всегда, конечно же, болею за наших», — сказал Безруков на VK Fest.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Кабаева опровергла информацию, что лоббирует отказ россиян от участия в Олимпиаде-2024.

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