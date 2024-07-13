Безруков рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Актёр Сергей Безруков заявил, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Буду ли болеть за наших на Олимпиаде? Всегда, конечно же, болею за наших», — сказал Безруков на VK Fest.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Кабаева опровергла информацию, что лоббирует отказ россиян от участия в Олимпиаде-2024.