Чернов: не забываем про Промеса, в моменте всё может поменяться
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса из «Спартака». Ждём, не знаю, как всё решится у него. Понятное дело, что не забываем про Квинси, потому что в моменте всё может поменяться», — цитирует Чернова «Чемпионат».
1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса на правах свободного агента.
Футболист выступал за столичный клуб с 2014-го по 2018 год и вернулся в начале 2021-го. За два периода в «Спартаке» он провёл 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.
Ранее в прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию.