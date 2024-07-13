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Чернов: не забываем про Промеса, в моменте всё может поменяться

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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе форварда Квинси Промеса.
Чернов: не забываем про Промеса, в моменте всё может поменяться
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса из «Спартака». Ждём, не знаю, как всё решится у него. Понятное дело, что не забываем про Квинси, потому что в моменте всё может поменяться», — цитирует Чернова «Чемпионат».

1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса на правах свободного агента.

Футболист выступал за столичный клуб с 2014-го по 2018 год и вернулся в начале 2021-го. За два периода в «Спартаке» он провёл 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 59 результативных передач.

Ранее в прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей о возможном возвращении Промеса в Россию.

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