Тарасова: возраст Туктамышевой не позволяет ждать ещё несколько лет нашего возвращения на международную арену

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о приостановке карьеры фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Её возраст не помеха! Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне её ждать? Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать ещё несколько лет нашего возвращения. Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать её любящих болельщиков своим творчеством!» — цитирует Тарасову Sport24.

Осенью прошлого года Елизавета объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере, чтобы «заниматься собой». Она является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Ранее Туктамышева рассказала, скучает ли она по фигурному катанию.