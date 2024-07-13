Тарасова: возраст Туктамышевой не позволяет ждать ещё несколько лет нашего возвращения на международную арену
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«Её возраст не помеха! Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне её ждать? Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать ещё несколько лет нашего возвращения. Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать её любящих болельщиков своим творчеством!» — цитирует Тарасову Sport24.
Осенью прошлого года Елизавета объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере, чтобы «заниматься собой». Она является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.
Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.
Ранее Туктамышева рассказала, скучает ли она по фигурному катанию.