RT в Telegram
Подпишись

Тарасова: возраст Туктамышевой не позволяет ждать ещё несколько лет нашего возвращения на международную арену

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о приостановке карьеры фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Тарасова: возраст Туктамышевой не позволяет ждать ещё несколько лет нашего возвращения на международную арену
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Её возраст не помеха! Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне её ждать? Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать ещё несколько лет нашего возвращения. Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать её любящих болельщиков своим творчеством!» — цитирует Тарасову Sport24.

Осенью прошлого года Елизавета объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере, чтобы «заниматься собой». Она является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Ранее Туктамышева рассказала, скучает ли она по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить