Бабаев: насколько я понял, Антон Миранчук рассматривает только Европу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе к полузащитнику Антону Миранчуку.

«Антон Миранчук, безусловно, очень сильный футболист, но эта кандидатура не обсуждалась. Тем более что с Вадимом Шпинёвым много общались в рамках перехода Рифата Жемалетдинова. Во-первых, насколько я понял, Антон рассматривает только европейские варианты, а во-вторых, повторюсь, по этой кандидатуре мы переговоров не вели», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

1 июля Миранчук покинул «Локомотив» по истечении срока действия контракта.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что клуб хотел сохранить Антона Миранчука.