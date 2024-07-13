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Бабаев: насколько я понял, Антон Миранчук рассматривает только Европу

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе к полузащитнику Антону Миранчуку.
Бабаев: насколько я понял, Антон Миранчук рассматривает только Европу
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Антон Миранчук, безусловно, очень сильный футболист, но эта кандидатура не обсуждалась. Тем более что с Вадимом Шпинёвым много общались в рамках перехода Рифата Жемалетдинова. Во-первых, насколько я понял, Антон рассматривает только европейские варианты, а во-вторых, повторюсь, по этой кандидатуре мы переговоров не вели», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

1 июля Миранчук покинул «Локомотив» по истечении срока действия контракта.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. 

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что клуб хотел сохранить Антона Миранчука.

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