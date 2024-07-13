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Главный тренер Уругвая Бьелса напомнил США о коррупционном скандале в ФИФА в 2015 году

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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о коррупционном скандале в ФИФА в 2015 году.
Главный тренер Уругвая Бьелса напомнил США о коррупционном скандале в ФИФА в 2015 году
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Vega

«Соединённые штаты Америки — напомню вам — когда вы почувствовали, что на ваши интересы посягают, вы создали FIFAGate. Вместе с ФБР. Они сделали то, что сделали, но это было в их интересах. А теперь здесь что? Ничего. Это была фантастическая вечеринка, конкурентный турнир, не на что пожаловаться», — цитирует Бьелсу The Athletic.

Дело было возбуждено в сентябре 2015 года после того, как в ФИФА разразился коррупционный скандал. Комитет по этике организации начал расследование, в результате которого Йозефа Блаттера и Мишеля Платини отстранили от футбола и заставили покинуть должности.

Ранее главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался об отношении к команде на Кубке Америки в США.

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