Тренер сборной Канады: на Кубке Америки к нам отнеслись как к гражданам второго сорта

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался об отношении к команде на Кубке Америки в США.

«Наших игроков били по голове, их оскорбляли на расовой почве в прямом эфире и через социальные сети. С нами обращались как с гражданами второго сорта. Однако наши футболисты никогда не ругали судей, никогда не катались по земле, как дети, ожидая жёлтых карточек от арбитров», — приводит слова Марша Sportsnet.

По словам тренера, некоторые моменты на турнире не соответствовали профессиональному уровню, особенно после матча Уругвая против Колумбии, когда произошёл инцидент между футболистами и болельщиками.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Канады в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.

Встреча на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде завершилась со счётом 2:0.

Ранее в «Динамо» пожелали Карраскалю обыграть Аргентину в финале Кубка Америки.