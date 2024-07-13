Макдэвид обошёл Кучерова в борьбе за приз лучшему игроку НХЛ от ESPY Awards

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил приз лучшему игроку НХЛ от ESPY Awards.

В борьбе за награду канадский форвард обошёл форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, Остина Мэттьюса («Торонто») и Натана Маккиннона («Колорадо»).

Приз вручается с 1993 года. Рекордсменом является Сидни Кросби, который становился его обладателем восемь раз. Из россиян его удостаивался только Александр Овечкин — в 2018-м и 2019 годах.

Ранее сообщалось, что клюшка Тарасенко и вратарские перчатки Бобровского станут экспонатами Зала хоккейной славы.