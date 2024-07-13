Зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира. Встреча продлилась 2 часа 51 минуту и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.
После своей победы Джокович сымитировал игру на скрипке, чем вызвал недовольство у зрителей, которые сочли этот жест саркастическим.
В финале турнира Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).
Ранее сообщалось, что Джокович во второй раз подряд вышел в финал Уимблдона.