Зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона

Зрители освистали вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича после его выхода в финал Открытого чемпионата Великобритании.

Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира. Встреча продлилась 2 часа 51 минуту и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.

После своей победы Джокович сымитировал игру на скрипке, чем вызвал недовольство у зрителей, которые сочли этот жест саркастическим.

В финале турнира Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).

Ранее сообщалось, что Джокович во второй раз подряд вышел в финал Уимблдона.