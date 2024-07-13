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Зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона

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Зрители освистали вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича после его выхода в финал Открытого чемпионата Великобритании.
Зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира. Встреча продлилась 2 часа 51 минуту и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. 

После своей победы Джокович сымитировал игру на скрипке, чем вызвал недовольство у зрителей, которые сочли этот жест саркастическим.

В финале турнира Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).

Ранее сообщалось, что Джокович во второй раз подряд вышел в финал Уимблдона.

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