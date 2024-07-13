Чермошанская — о травме мужа: врачи говорят, что Артём «поцелованный в темечко»

Российская бегунья Елизавета Чермошанская высказалась о состоянии своего мужа Артёма.

«Из хороших новостей могу сказать, что полостью целы мениск и собственная связка. Также полностью целы сосуды! Это суперважно, кровоток не нарушен! Проходимость нервов также хорошая. По КТ также никаких вопросов у врачей нет. Переломов Теме удалось избежать, что тоже очень хорошо. Из плохих, но ожидаемых: порваны передняя крестообразная связка, наружная связка и задняя крестообразная связка», — написала Чермошанская в Telegram‑канале.

Она также подчеркнул, что лечение спортсмену предстоит, скорее всего, в два этапа.

«Также могу сказать, что многие врачи говорят, что Тёма «поцелованный в темечко», так как во всей произошедшей ситуации всё могло быть гораздо хуже, — добавила спортсменка.

8 июля стало известно, что Чермошанский получил тяжёлую травму ноги после прыжка на Кубке России. Спортсмен в результате неудачного прыжка повредил ногу и не смог самостоятельно подняться.

Ранее спортивный врач рассказал о сроках восстановления легкоатлета Чермошанского.