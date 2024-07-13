Туктамышева: планов на предстоящий сезон нет, пока катаюсь на шоу Авербуха
«Пока я здесь, катаюсь на шоу, дальше я не знаю, что будет завтра, поэтому в целом пока не было такой мысли, если была бы, я уже, наверное, бы сказала», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.
Осенью прошлого года Елизавета объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере, чтобы «заниматься собой». Она является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.
Ранее Туктамышева рассказала, скучает ли она по фигурному катанию.