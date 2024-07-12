Медведев: сказал судье в полуфинале Уимблдона кое-что по-русски, но не переходил черту

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, что сказал судье во время полуфинала Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я не был уверен, что был второй отскок. Мне кажется, его не было. Но там есть предыстория. Однажды на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. И я подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев проиграл Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти — Новак Джокович.

Ранее Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Уимблдона.