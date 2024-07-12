RT в Telegram
Подпишись

Медведев: сказал судье в полуфинале Уимблдона кое-что по-русски, но не переходил черту

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, что сказал судье во время полуфинала Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я не был уверен, что был второй отскок. Мне кажется, его не было. Но там есть предыстория. Однажды на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. И я подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев проиграл Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти — Новак Джокович.

Ранее Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Уимблдона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить