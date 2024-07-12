Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче
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Встреча, проходившая на Nova Arena завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.
В составе российской команды двумя забитыми мячами отметился Амадиус Виноградов, а ещё по мячу забили Егор Ремизов, Станислав Кошарный и Алексей Макаров. У белорусов отличились Михаил Августов, Артемий Дрозд, Владимир Устинович и Вадим Бокач.
Вторая товарищеская встреча против Беларуси пройдёт 14 июля на стадионе Nova Arena и начнётся в 20:00 по московскому времени.
Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что пляжный футбол подходит к программе Игр дружбы.