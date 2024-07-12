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Ромашина: синхронное плавание теряет больше, не видя выступления сборной России

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Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина считает, что синхронное плавание теряет очень многое из-за отстранения россиян.
Ромашина: синхронное плавание теряет больше, не видя выступления сборной России
  • Gettyimages.ru

«Если бы у синхронисток была сейчас возможность поехать на Олимпийские игры, я бы очень хотела, чтобы они поехали и всех победили. Но синхронное плавание теряет гораздо больше, не видя программ и выступления сборной России. Мы впереди планеты всей и не перестанем там находиться», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

4 сентября World Aquatics опубликовала критерии для допуска спортсменов в нейтральном статусе. Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Таким образом, спортсмены не могут выступать в командных видах.

Ранее Шишкина заявила, что не может представить Олимпийские игры без российских синхронисток.

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