Ромашина: синхронное плавание теряет больше, не видя выступления сборной России

Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина считает, что синхронное плавание теряет очень многое из-за отстранения россиян.

«Если бы у синхронисток была сейчас возможность поехать на Олимпийские игры, я бы очень хотела, чтобы они поехали и всех победили. Но синхронное плавание теряет гораздо больше, не видя программ и выступления сборной России. Мы впереди планеты всей и не перестанем там находиться», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

4 сентября World Aquatics опубликовала критерии для допуска спортсменов в нейтральном статусе. Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в тех соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Таким образом, спортсмены не могут выступать в командных видах.

Ранее Шишкина заявила, что не может представить Олимпийские игры без российских синхронисток.