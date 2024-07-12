Мельникова: Олимпиада в Париже была моей мечтой

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала пропуск летних Игр 2024 года в Париже.

«Мне будет тяжеловато наблюдать за той картиной и понимать, что наша сборная России могла быть там, но нас там нет. Олимпийские игры в Париже были моей мечтой, потому что это была бы третья моя Олимпиада», — цитирует Мельникову Metaratings.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Мельникова пожелала сил и здоровья российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде.