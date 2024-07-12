Степанова: сейчас осознанно принимать допинг — это как раздеться в районе Красной площади

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала борьбу с допингом.

«Допинг‑офицеры всегда стучатся в твою дверь в максимально неудобный момент — когда долго не могла заснуть из‑за шумных соседей, например. Или подходят к тебе в момент, когда ты отдала все силы на лыжне и думаешь не о победе, а о том, как поесть и в душе очутиться», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Она также добавила, что когда задерживается церемония награждения на соревнованиях, то это из-за взятия допинг-пробы.

«Сейчас осознанно принимать допинг — это всё равно, что догола раздеться в районе Красной площади и надеяться, что никто не узнает, не зафиксирует, не снимет», — отметила она.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Степанова заявила, что в лыжном спорте сейчас нет допинга.