Мамиашвили — об участии Мамедова в ОИ: флаг ему в руки, а флаг там понятно какой

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался по поводу участия борца вольного стиля Шамиля Мамедова в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW) сообщила, что Мамедов включён в заявку на олимпийский турнир.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили заявил, что никто из допущенных борцов не изъявил желания поехать на Олимпиаду.