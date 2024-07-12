Губерниев: Миранчук обязан поиграть ещё в Европе, а потом вернуться в Россию

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

«На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

По информации «Чемпионата», клуб из МЛС предлагает игроку четырёхлетний контракт с зарплатой около €3 млн. «Атланта» готова приобрести россиянина за €10 млн.

В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее Сенников призвал Миранчука отказаться от перехода в клуб из США.