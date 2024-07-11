Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об уходе Клаудиньо во «Фламенго».

«По Клаудиньо, конечно, предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание игроков: кто-то устаёт, кому-то нужны какие-то изменения. Практически каждое трансферное окно много разговоров про наших лидеров. Здесь, конечно, для нас есть определённые сложности в подготовке. На сегодняшний день все в строю. Что будет завтра — никто не знает», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Сообщалось, что стороны уже согласовали трансфер за €18 млн. Сам игрок также уже обсудил условия личного контракта с бразильским клубом.

Ранее во «Фламенго» заявили, что проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.