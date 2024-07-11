RT в Telegram
Подпишись

Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об уходе Клаудиньо во «Фламенго».
Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»
  • РИА Новости

«По Клаудиньо, конечно, предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание игроков: кто-то устаёт, кому-то нужны какие-то изменения. Практически каждое трансферное окно много разговоров про наших лидеров. Здесь, конечно, для нас есть определённые сложности в подготовке. На сегодняшний день все в строю. Что будет завтра — никто не знает», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Сообщалось, что стороны уже согласовали трансфер за €18 млн. Сам игрок также уже обсудил условия личного контракта с бразильским клубом.

Ранее во «Фламенго» заявили, что проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить