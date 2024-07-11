Колумбия в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америки
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Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 39-й минуте забил форвард Хефферсон Лерма. В компенсированное к первому тайму время за получение двух жёлтых карточек был удалён защитник победителей Даниэль Муньос.
Таким образом, Колумбия вышла в финал турнира, где сыграет с Аргентиной.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины.