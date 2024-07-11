Колумбия в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.

Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 39-й минуте забил форвард Хефферсон Лерма. В компенсированное к первому тайму время за получение двух жёлтых карточек был удалён защитник победителей Даниэль Муньос.

Таким образом, Колумбия вышла в финал турнира, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины.