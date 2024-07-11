Щербакова: для меня уход за собой — это всегда релакс

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об уходе за собой.

«Какой бы сложный ни был график, надо стараться не забывать и не забивать на себя, потому что мы у нас одни. Нужно себя беречь. Для меня уход за собой — это всегда релакс. Либо вечером после тяжёлого дня, либо, если есть возможность проснуться пораньше, с утра», — сказала Щербакова на встрече.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Щербакова возобновила тренировки.