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Щербакова: для меня уход за собой — это всегда релакс

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об уходе за собой.

«Какой бы сложный ни был график, надо стараться не забывать и не забивать на себя, потому что мы у нас одни. Нужно себя беречь. Для меня уход за собой — это всегда релакс. Либо вечером после тяжёлого дня, либо, если есть возможность проснуться пораньше, с утра», — сказала Щербакова на встрече.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Щербакова возобновила тренировки.

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