Тимошинина: спортсменам из других стран легче прыгать без нас

Четырёхкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Юлия Тимошинина высказалась об отсутствии российских спортсменов на Олимпиаде.

«Отсутствие наших спортсменов сильно влияет на конкуренцию в нашем виде спорта. Думаю, спортсменам из других стран легче прыгать без нас, потому что на мировом уровне прыгуны из России практически всегда брали медали!» — сказал Тимошинина Metaratings.ru.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Алина Кабаева опровергла информацию, что лоббирует отказ россиян от участия в Олимпиаде-2024.