Заварзин объяснил, почему «Спартак» близок к продаже Соболева в «Зенит»
«В «Спартак» пришёл новый тренер, и он будет набирать свою обойму. А значит, ему нужно освобождать места в составе для тех игроков, которых привезёт ему агент. Это не футбол, это коммерция», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.
В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» сорвался.