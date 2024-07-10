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Заварзин объяснил, почему «Спартак» близок к продаже Соболева в «Зенит»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал возможный переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«В «Спартак» пришёл новый тренер, и он будет набирать свою обойму. А значит, ему нужно освобождать места в составе для тех игроков, которых привезёт ему агент. Это не футбол, это коммерция», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» сорвался.

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