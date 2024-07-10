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Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»: давайте не будем распускать сопли

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал уход нескольких футболистов в летнее трансферное окно.
Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»: давайте не будем распускать сопли
  • РИА Новости

«Уже говорил об уходах футболистов из команды. Давайте не будем распускать сопли. Нам надо работать, играть и побеждать. Нужно организовать, дисциплинировать тех ребят, которые у нас есть, быть физически готовыми, и в любом случае мы точно потреплем нервы. Надо двигаться вперёд», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб в летнее трансферное окно покинули: Максим Глушенков («Зенит»), Антон Миранчук (без клуба), Вильсон Изидор («Зенит»), Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).

Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

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