Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»: давайте не будем распускать сопли

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал уход нескольких футболистов в летнее трансферное окно.

«Уже говорил об уходах футболистов из команды. Давайте не будем распускать сопли. Нам надо работать, играть и побеждать. Нужно организовать, дисциплинировать тех ребят, которые у нас есть, быть физически готовыми, и в любом случае мы точно потреплем нервы. Надо двигаться вперёд», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб в летнее трансферное окно покинули: Максим Глушенков («Зенит»), Антон Миранчук (без клуба), Вильсон Изидор («Зенит»), Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).

Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».