Касагранде: «Зенит» готов продать полузащитника Клаудиньо во «Фламенго» за €18 млн

Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде в социальных сетях, «Зенит» готов продать полузащитника во «Фламенго» за сумму €18 млн. Клубы находятся в процессе обсуждения возможных способов выплаты указанной суммы.

По информации агента Тимура Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!», игрок почти гарантированно уйдёт из «Зенита» во «Фламенго».

В минувшем сезоне бразилец сыграл в 42 матчах за команду во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее во «Фламенго» заявили, что проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.