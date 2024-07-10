RT в Telegram
Подпишись

Касагранде: «Зенит» готов продать полузащитника Клаудиньо во «Фламенго» за €18 млн

Короткая ссылка
Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».
Касагранде: «Зенит» готов продать полузащитника Клаудиньо во «Фламенго» за €18 млн
  • Gettyimages.ru

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде в социальных сетях, «Зенит» готов продать полузащитника во «Фламенго» за сумму €18 млн. Клубы находятся в процессе обсуждения возможных способов выплаты указанной суммы. 

По информации агента Тимура Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!», игрок почти гарантированно уйдёт из «Зенита» во «Фламенго». 

В минувшем сезоне бразилец сыграл в 42 матчах за команду во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее во «Фламенго» заявили, что проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить