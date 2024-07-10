Щербакова: совсем недавно по чуть‑чуть начала приступать к тренировкам после травмы
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«Совсем недавно по чуть‑чуть начала приступать к тренировкам после небольшой травмы. Ну как небольшой — большой», — цитирует Щербакову «Матч ТВ».
Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Щербакова возобновила тренировки.