Щербакова: совсем недавно по чуть‑чуть начала приступать к тренировкам после травмы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о возобновлении тренировок после травмы.

«Совсем недавно по чуть‑чуть начала приступать к тренировкам после небольшой травмы. Ну как небольшой — большой», — цитирует Щербакову «Матч ТВ».

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Щербакова возобновила тренировки.