Дос Аньос: Махачев находится в хорошей форме, но не думаю, что он станет двойным чемпионом

Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос высказался о шансах чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева завоевать титул в полусреднем весе.

«Ислам сейчас находится в хорошей форме, но я не думаю, что он сможет побить Леона Эдвардса и стать двойным чемпионом. Вся причина в разнице габаритов. Леон гораздо больше Ислама. А ведь даже такие маленькие парни, как Порье, доставили Махачеву много проблем», — заявил Дос Аньос в интервью Submission Radio.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. Он продлил свою беспроигрышную серию до 14 схваток.

Ранее Чендлер сообщил, что ему предложили бой с Махачевым в октябре.