Малышев назвал домыслами информацию о возможном уходе Зиньковского из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского в летнее трансферное окно.

«Совершенно ответственно заявляю, что никто в клубе: ни я, ни спортивный директор, ни главный тренер — не могли ему такого сказать. Думаю, это чьи-то домыслы», — цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Зиньковский известен по выступлениям за «Чертаново» и «Крылья Советов». Состав «Спартака» он пополнил летом 2022 года. С того момента он провёл за красно-белых 74 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что Зиньковский может покинуть клуб в летнее трансферное окно.