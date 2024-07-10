Бабаев заявил, что линия атаки ЦСКА после перехода Койта и Жемалетдинова укомплектована

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной кампании армейского клуба в летнее трансферное окно.

«После двух подписаний можно ли сказать, что линия атаки ЦСКА укомплектована? Да, безусловно. Достаточно посмотреть на состав, где есть три игрока на каждую позицию. Только если будут какие‑то форс‑мажорные обстоятельства», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

8 июля ЦСКА объявил о переходе Койта. Игрок будет выступать под 20-м номером. Он перешёл в клуб бесплатно на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 Койта провёл за «Зальцбург» 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

9 июля стало известно о подписании Жемалетдинова. Московский клуб подписал контракт с игроком до конца сезона-2024/25 с опцией продления ещё на год.

По окончании минувшего сезона 27-летний Жемалетдинов покинул «Локомотив». Он провёл за команду 155 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 25 голевых передач.

Ранее агент Жемалетдинова подтвердил, что футболист может перейти в ЦСКА.