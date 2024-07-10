Путин призвал учитывать при планировании турниров международный спортивный календарь

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ учитывать календарь международных состязаний при планировании турниров.

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, чтобы не было у них проблем с этим календарём», — сказал Путин.

Игры БРИКС проходили с 12 июня по 24 июня в Казани. Участие в них приняли около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира. За всё время сборная России выиграла 502 медали (262 золотые, 141 серебряную и 99 бронзовых).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Дегтярёв высказал мнение, что Игры БРИКС прошли на высоком уровне.