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Путин призвал учитывать при планировании турниров международный спортивный календарь

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ учитывать календарь международных состязаний при планировании турниров.
Путин призвал учитывать при планировании турниров международный спортивный календарь
  • РИА Новости

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречие с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, чтобы не было у них проблем с этим календарём», — сказал Путин.

Игры БРИКС проходили с 12 июня по 24 июня в Казани. Участие в них приняли около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира. За всё время сборная России выиграла 502 медали (262 золотые, 141 серебряную и 99 бронзовых).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Дегтярёв высказал мнение, что Игры БРИКС прошли на высоком уровне.

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