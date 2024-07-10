В «Химках» сообщили о переговорах с Дзюбой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал возможный переход в клуб нападающего Артёма Дзюбы.

«Много разговоров про появление Артёма в «Химках», но пока конкретики нет. Время покажет. Диалог ещё не закончен», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее Дзюба в социальных сетях посоветовал болельщикам не жаловаться на жару и думать только о хорошем.