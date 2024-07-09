Источник: «Спартак» отказывается продавать Соболева в «Зенит» за €8 млн

Трансфер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит» затягивается.

По информации «РБК Спорт», красно-белые отказываются продавать игрока за €8 млн.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются. Если москвичи посчитают сделку невыгодной для себя, то они могут выйти из неё в одностороннем порядке.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака».