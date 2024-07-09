RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев провёл вечернюю тренировку.
Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации Metaratings, игрок участвовал в вечерней тренировке московской команды.

Как сообщают СМИ, Соболев близок к переходу в «Зенит» за €12 млн с учётом бонусов.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за московский клуб, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что против перехода Соболева в «Зенит» выступают петербургские болельщики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить