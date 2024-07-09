Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
По информации Metaratings, игрок участвовал в вечерней тренировке московской команды.
Как сообщают СМИ, Соболев близок к переходу в «Зенит» за €12 млн с учётом бонусов.
В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за московский клуб, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что против перехода Соболева в «Зенит» выступают петербургские болельщики.