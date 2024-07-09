Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев провёл вечернюю тренировку.

По информации Metaratings, игрок участвовал в вечерней тренировке московской команды.

Как сообщают СМИ, Соболев близок к переходу в «Зенит» за €12 млн с учётом бонусов.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за московский клуб, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что против перехода Соболева в «Зенит» выступают петербургские болельщики.