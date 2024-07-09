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Ди Марцио: «Атланта» из МЛС предложила €11 млн за Алексея Миранчука

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в клубе МЛС «Атланта Юнайтед».
Ди Марцио: «Атланта» из МЛС предложила €11 млн за Алексея Миранчука
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио в соцсетях, американский клуб готов приобрести россиянина за €11 млн. 

В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» и «Фиорентина» заинтересованы в переходе Алексея Миранчука.

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