Ди Марцио: «Атланта» из МЛС предложила €11 млн за Алексея Миранчука
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- © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио в соцсетях, американский клуб готов приобрести россиянина за €11 млн.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что «Кальяри» и «Фиорентина» заинтересованы в переходе Алексея Миранчука.