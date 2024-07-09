Губерниев: если Загитова не хочет сталкиваться с потоком негатива, то ей надо уйти в тень
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Журналист рассказал, что брал интервью у Александры Трусовой и Евгении Медведевой. По его словам, обе фигуристки держали удар, а Загитова — нет.
«Это признак слабости, хотя она олимпийская чемпионка. Я её большой фанат. Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной. Если ты хочешь быть, а не казаться, тогда надо быть в меру толстокожим и брать пример с меня!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 22-летняя Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.
Ранее Загитова призналась, что ест один раз в день из-за нехватки времени.