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Губерниев: если Загитова не хочет сталкиваться с потоком негатива, то ей надо уйти в тень

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Комментатор Дмитрий Губерниев дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, как справиться с хейтерами.
Губерниев: если Загитова не хочет сталкиваться с потоком негатива, то ей надо уйти в тень
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Журналист рассказал, что брал интервью у Александры Трусовой и Евгении Медведевой. По его словам, обе фигуристки держали удар, а Загитова — нет.

«Это признак слабости, хотя она олимпийская чемпионка. Я её большой фанат. Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной. Если ты хочешь быть, а не казаться, тогда надо быть в меру толстокожим и брать пример с меня!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22-летняя Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Загитова призналась, что ест один раз в день из-за нехватки времени.

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