Кафанов: Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в ПСЖ

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказал мнение, что российский голкипер Матвей Сафонов сможет составить конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме в ПСЖ.

«Доннарумма свою планку держит. Отыграл турнир на высоком уровне. Доннарумма сделал всё, что от него зависело. Но я верю, что Матвей через какое-то время сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в основном составе ПСЖ и психологически, и по уровню мастерства», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Сафонов находится во Франции, он готовится к началу сборов.