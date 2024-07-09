Кормье сравнил Махачева и Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Дэниел Кормье сравнил чемпиона организации в лёгком весе Ислама Махачева и экс-обладателя титула промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«Махачев так хорош уже долгое время, что люди начинают говорить: «О, у Дастина были хорошие моменты». Но на самом деле Ислам выглядел великолепно. Я думаю, Ислам преуспел в этом. Но Ислам — жертва ожиданий, потому что он не Хабиб. Нурмагомедов выглядел настолько доминирующим, что вы никогда не видели у него проблем в октагоне. Все ожидают того же самого от Ислама, но таких, как Хабиб, больше нет», — сказал Кормье на YouTube-канале XTRA MMA.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Дариуш объяснил, почему считает Махачева фаворитом в возможном бою с Царукяном.