Родионенко: бесполезно на Играх болеть за Байлз, без таблеток она никто
«Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у неё это не прошло, то во Франции будет «зелёная улица». Нас особо удивлять-то нечем», — приводит слова Родионенко «Спорт-Экспресс».
На счету Байлз четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байлз признана спортсменкой года по версии Associated Press.