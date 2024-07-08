Родионенко: бесполезно на Играх болеть за Байлз, без таблеток она никто

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об участии американки Симоны Байлз в Олимпиаде в Париже.

«Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у неё это не прошло, то во Франции будет «зелёная улица». Нас особо удивлять-то нечем», — приводит слова Родионенко «Спорт-Экспресс».

На счету Байлз четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байлз признана спортсменкой года по версии Associated Press.