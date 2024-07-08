CBS: профсоюзы работников аэропортов Франции призвали к забастовке накануне Олимпиады
Как сообщает CBS, профсоюзы объявили началом забастовки 17 июля. Бастующие требуют премий и выступают против решения руководства выдать премиальные только некоторым сотрудникам.
Отмечается, что забастовка пройдёт накануне прибытия спортсменов в Олимпийскую деревню.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Испания направит во Францию 175 полицейских для усиления безопасности на Олимпиаде.