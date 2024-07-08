CBS: профсоюзы работников аэропортов Франции призвали к забастовке накануне Олимпиады

Четыре крупных профсоюза работников аэропортов Франции призвали к забастовке накануне Олимпиады в Париже.

Как сообщает CBS, профсоюзы объявили началом забастовки 17 июля. Бастующие требуют премий и выступают против решения руководства выдать премиальные только некоторым сотрудникам.

Отмечается, что забастовка пройдёт накануне прибытия спортсменов в Олимпийскую деревню.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Испания направит во Францию 175 полицейских для усиления безопасности на Олимпиаде.