RT в Telegram
Подпишись

CBS: профсоюзы работников аэропортов Франции призвали к забастовке накануне Олимпиады

Короткая ссылка
Четыре крупных профсоюза работников аэропортов Франции призвали к забастовке накануне Олимпиады в Париже.

Как сообщает CBS, профсоюзы объявили началом забастовки 17 июля. Бастующие требуют премий и выступают против решения руководства выдать премиальные только некоторым сотрудникам.

Отмечается, что забастовка пройдёт накануне прибытия спортсменов в Олимпийскую деревню.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

Ранее сообщалось, что Испания направит во Францию 175 полицейских для усиления безопасности на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить