Источник: Соболев близок к переходу из «Спартака» в «Зенит»
Как сообщает «Первый спорт», петербургский клуб близок к договорённости со «Спартаком» по сумме трансфера, с самим форвардом сейчас согласовывают детали контракта.
По информации источника, сделка может быть оформлена в течение 48 часов.
В прошлом сезоне Соболев провёл 34 матча за московскую команду, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что против перехода Соболева в «Зенит» выступают петербургские болельщики.