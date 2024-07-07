Российские борцы завоевали 10 медалей на юниорском чемпионате Европы

Российские борцы вольного стиля выиграли десять медалей на юниорском чемпионате Европы.

Семь россиян завоевали золотые награды. Среди них Лев Павлов (весовая категория до 57 кг), Андрей Мидловец (до 61 кг), Магомед Байтукаев (до 70 кг), Саид Сайдулов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Мустафагаджи Малачдибиров (до 92 кг) и Хабиб Давугаджиев (до 125 кг).

Серебро у Адама Архиева (до 65 кг) и Шахмана Нухаева (до 97 кг).

Бронзу завоевал Тамир Ешинимаев (до 74 кг).

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее борец греко-римского стиля Оганесян завоевал золото чемпионата Европы.