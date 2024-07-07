RT в Telegram
Подпишись

Российские борцы завоевали 10 медалей на юниорском чемпионате Европы

Короткая ссылка
Российские борцы вольного стиля выиграли десять медалей на юниорском чемпионате Европы.

Семь россиян завоевали золотые награды. Среди них Лев Павлов (весовая категория до 57 кг), Андрей Мидловец (до 61 кг), Магомед Байтукаев (до 70 кг), Саид Сайдулов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Мустафагаджи Малачдибиров (до 92 кг) и Хабиб Давугаджиев (до 125 кг).

Серебро у Адама Архиева (до 65 кг) и Шахмана Нухаева (до 97 кг).

Бронзу завоевал Тамир Ешинимаев (до 74 кг).

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее борец греко-римского стиля Оганесян завоевал золото чемпионата Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить