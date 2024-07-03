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Карпов: Сафонов покинул Россию и находится в Европе

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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов находится в Европе, несмотря на ситуацию с задолженностью по алиментам.
Карпов: Сафонов покинул Россию и находится в Европе
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, в один период запрет на выезд из России для Матвея сняли. Это случилось после того, как он погасил задолженность в размере 22 тыс. рублей. Однако затем запрет снова появился и теперь действует.

По информации источника, футболист между двумя запретами всё же успел уехать в Европу.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что приставы списали со счетов Сафонова ещё 250 тыс. рублей.

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