Источник: приставы списали со счетов Сафонова ещё 250 тыс. рублей

Со счетов голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова приставы списали 250 тыс. рублей.

По информации Baza, сейчас на российские счета игрока наложено «требование о взыскании» — все деньги, которые туда придут, будут автоматически переводиться его бывшей жене. Общий долг по алиментам теперь составляет 59,23 млн рублей.

Отмечается, что Сафонов подал в суд на экс-супругу Анастасию, чтобы ему разрешалось проводить отпуск с дочерью. При этом бывшая жена против того, чтобы дочка вместе с отцом уезжала во Францию.

14 июня ПСЖ объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт рассчитан до лета 2029 года. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В минувшем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что сумма задолженности по алиментам Сафонова составила почти 60 млн рублей.