Монсон заявил, что его профессиональная карьера подошла к концу

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил о завершении спортивной карьеры.

«Думаю, моя профессиональная карьера подошла к концу», — цитирует Монсона РИА Новости.

19 июня спортсмен сообщил, что принял ислам. За свою карьеру он провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё два боя свёл вничью. В 2018 году боец получил российское гражданство. В прошлом году он сдал паспорт гражданина США.

Ранее Монсон признался, что получал угрозы из США из-за отказа от американского паспорта.