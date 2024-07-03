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Кафельников: поражение Рублёва от Комесаньи меня просто шокирует

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о поражении Андрея Рублёва в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.
Кафельников: поражение Рублёва от Комесаньи меня просто шокирует
  • Gettyimages.ru

«Рублёв проиграл? Что?! Я матч не смотрел, вы меня удивили сейчас этим результатом, он меня просто шокирует. Если Андрей проигрывает южноамериканцу на траве, то мне сложно сказать, что ему дальше делать. Нужно что-то менять», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

В первом круге россиянин уступил аргентинцу Франсиско Комесанье. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность игры составила 3 часа 55 минут.

В следующем раунде Комесанья сыграет с победителем встречи Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия).

Напомним, что Уимблдон проходит с 1 по 14 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Рублёв впервые с 2021 года проиграл в первом круге турнира Большого шлема.

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