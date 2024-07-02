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Личка: у Смолова было предложение от «Динамо», но он выбрал «Краснодар»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал уход форварда Фёдора Смолова в «Краснодар».
Личка: у Смолова было предложение от «Динамо», но он выбрал «Краснодар»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Мы с Федей разговаривали на тему будущего. Было предложение от «Динамо», но он выбирал и ушёл в «Краснодар». Я уважаю его выбор. Он звонил мне, объяснил, как принял решение. У меня нет к нему никаких претензий. Это его выбор и жизнь. Могу пожелать ему только здоровья», — цитирует Личку «Чемпионат».

Смолов перешёл из «Динамо» в «Краснодар» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне игрок забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что для Смолова трансфер в «Краснодар» — удачный переход.

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