Личка: у Смолова было предложение от «Динамо», но он выбрал «Краснодар»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал уход форварда Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Мы с Федей разговаривали на тему будущего. Было предложение от «Динамо», но он выбирал и ушёл в «Краснодар». Я уважаю его выбор. Он звонил мне, объяснил, как принял решение. У меня нет к нему никаких претензий. Это его выбор и жизнь. Могу пожелать ему только здоровья», — цитирует Личку «Чемпионат».

Смолов перешёл из «Динамо» в «Краснодар» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне игрок забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что для Смолова трансфер в «Краснодар» — удачный переход.